Проекты всех шести участков федеральной трассы «Таврида» направлены в Главгосэкспертизу, контракт на начало подготовительных работ с подрядчиком будет подписан уже в начале следующего года. Об этом Крыминформу сообщил исполняющий обязанности начальника государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым», являющегося заказчиком строительства трассы «Таврида», Игорь Кравченко, - передает Керчь.ФМ.



«Проекты всех участков трассы «Таврида» переданы в Главгосэкспертизу», – сказал Кравченко и добавил, что контракт с подрядчиком – компанией ЗАО «ВАД» – на начало подготовительных строительных работ будет подписан уже в начале следующего года.



Напомним, что депутаты Крыма разрешили начать строительство трассы «Таврида» без решения госэкспертизы. У трассы «Таврида» будет четыре полосы, - Путин. Также, её оборудуют специальными путепроводами («зелёными коридорами») для животных.

Ранее сообщалось, что из-за строительства трассы «Таврида» могут снести 26 домов. Она пройдет через шесть крымских городов и 43 села. В Крыму утвердили окончательный маршрут трассы «Таврида».

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