Межпоселковые и магистральные газовые сети Крыма в ближайшие четыре года ждёт модернизация. Об этом Крыминформ в ходе телемоста с церемонии запуска магистрального газопровода Кубань – Крым сообщил президент России Владимир Путин, - передает Керчь.ФМ.

«За четыре года здесь (в Крыму) должно быть построено и реконструировано 70 км магистральных и 2,5 тыс км межпоселковых газопроводов, восемь газоперекачивающих станций, – сказал Путин. – Очень важно, чтобы региональные и местные власти своевременно и синхронизировано осуществили работу по разводке газовых систем. Чтобы газ дошёл до конечного потребителя».

Ранее, Путин дистанционно ввёл в эксплуатацию магистральный газопровод Кубань – Крым, соединивший полуостров с Единой системой газоснабжения России.