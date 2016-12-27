Крымчанина, который ранее имел задолженность по алиментам не выпустили через пограничный пункт. Мужчине на днях вручили соответствующее уведомление. Документ имеется в редакции Керчь.ФМ.

Основанием для временного ограничения послужило решение судебного пристава в связи с имеющейся на тот момент задолженностью по взысканию алиментов.

«Для меня это было неожиданностью, так как я крымчанин, но гражданин Украины, приехал в Крым к родственникам, сам пошел к приставу, узнал о том, что за период с марта 2014 года мне насчитали задолженность. Банки из Украины в Крым денежные переводы не делают. В этот же день я оплатил через банк в Крыму всю сумму, включая исполнительный сбор. Информация обо мне, как о должнике, была исключена из реестра должников ФССП. Через неделю, когда я возвращался домой мне на границе вручили уведомление и не выпустили из Крыма», - рассказал корреспонденту Керчь.ФМ мужчина.

Редакция обратилась за комментарием к юристу:



«Для того, чтобы испортить новогодние праздники не обязательно бывшей супруге бежать к судебному приставу и жаловаться на долги по алиментам. Судебный пристав-исполнитель сам вправе по собственной инициативе вынести такое постановление, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Это все прописано в ст.67 Закона «Об исполнительном производстве». И многие ошибочно считают о том, что раз у должника другое гражданство, то все международные консульства встанут на его защиту, подметая дорогу на границе. Отнюдь. Раз есть решение суда о взыскании с него суммы долга – все, он - должник.



Постановление об ограничении выезда за пределы РФ является временной мерой. Судебные приставы выносят такое постановление сроком на 6 месяцев, но могут его продлевать безгранично, до исполнения решения и выплате всей суммы долга.



Как только должник разберется с долгом – либо полностью его оплатит, либо «договорится» с взыскателем (как вариант – бывшей супругой) и предоставит доказательства, судебный исполнитель в течение 24 часов выносит постановление об отмене временного ограничения выезда.



Однако, в Крыму процедура эта несколько затянутая – то сеть «висит», то «подписать некому», поэтому с момента вынесения решения об отмене ограничений может пройти еще от недели до месяца, так как нужно еще, чтобы по обратной цепочке этот отмен дошел до пограничного отряда ФСБ. То есть на самой границе были уведомлены о том, что ограничения отменены.», - прокомментировал юрист.





Напомним, ФССП объявила в розыск керчан - должников по алиментам.