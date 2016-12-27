Уважаемые керчане, приглашаем Вас в новую автошколу «Надежда» "НОУЧ УЦ МЕДРЛ-ПЛЮС"
Обучение кандидатов в водители на категорию «В»
Подробная информация:
Мы находимся по ул. Маршала Еременко, 9
Тел: +7917 685 91 10, +7 978 906 21 03, +7978 400 55 20.
8(3651)5-7173,
http://medrl.ru/index.php/litsenziya
НОЧУ Учебный центр "МЕДРЛ плюс"
Сводная информация о рабочих программах
Согласовывались рабочие программы: B
Действуют заключения о соответствии УМБ: B
Места осуществления образовательной деятельности
- Учебный кабинет [B] − Элиста, ул. Ленина, 263а, литер 1, заключение действительно с 11.02.2015 по 19.01.2020.
- Закрытая площадка [B] − г.Элиста, ул.8 Марта 26, заключение действительно с 11.02.2015