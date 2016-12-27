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На правах рекламы

Уважаемые керчане, приглашаем Вас в новую автошколу «Надежда»!

Уважаемые керчане, приглашаем Вас в новую автошколу «Надежда» "НОУЧ УЦ МЕДРЛ-ПЛЮС" Обучение кандидатов в водители на категорию «В»



Подробная информация: https://vk.com/ts_kerch Мы находимся по ул. Маршала Еременко, 9 Тел: +7917 685 91 10, +7 978 906 21 03, +7978 400 55 20.

8(3651)5-7173, http://medrl.ru/index.php/litsenziya НОЧУ Учебный центр "МЕДРЛ плюс" Сводная информация о рабочих программах Согласовывались рабочие программы: B Действуют заключения о соответствии УМБ: B Места осуществления образовательной деятельности Учебный кабинет [B] − Элиста, ул. Ленина, 263а, литер 1, заключение действительно с 11.02.2015 по 19.01.2020.

Закрытая площадка [B] − г.Элиста, ул.8 Марта 26, заключение действительно с 11.02.2015 licenziya-novaya-i-prilozhenie-2.compressed.pdf [1,2 Mb] (cкачиваний: 14)

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