В Керчи установят четыре светофора типа Т7, которые работают от солнечной батареи. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ

Два светофора вчера устанавливали на пешеходном переходе в районе Верхнего Солнечного, еще два появятся в районе остановки «Луч».





«Принятые меры помогут сделать более безопасными опасные участки дороги, где расположены пешеходные переходы, тем более, что рядом находятся не только жилые массивы, но и школы», - написал Подлипенцев.



Напомним, в Керчи на «Луче» до конца года обещали установить светофор

Фото: соцсети