В Керчи глава администрации города Владимир Подлипенцев предложил создать в городе общество православных врачей, которые будут оказывать благотворительную помощь пациентам. Данную идею, по словам Подлипенцева, поддержал Митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, - передает Керчь.ФМ

В воскресенье провел еще один прием в качестве ортопеда по заболеваниям опорно-двигательной системы. Желание проводить благотворительные консультации изъявили и мои коллеги-врачи. Это очень радует, - сообщил глава администрации.

Он также сообщил, что в Керчи хотят построить большой храм, который будет видно с Таманской стороны.

«Я предложил сразу же заложить в проект создание медицинского пункта для малоимущих слоев населения, которые не могут оплачивать услуги частных клиник, а в государственных больницах большие очереди. Мы, как положено, оформим лицензию и будем в свободное от работы время проводить благотворительные приемы. Прежде всего, это будут узкие специалисты, к которым попасть тяжелее всего. Я думаю, что это большая помощь для наших пациентов, наших жителей», - написал Подлипенцев.

Напомним, Глава администрации Керчи проводит врачебный прием в церковной школе