В Керчи, 27 декабря в городском центре культуры им. Ю.Богатикова, состоялась праздничная концертно-развлекательная программа «Кельсин тезден Янъы йыл!» для детей крымскотатарской национальности, - передает Керчь.ФМ.

Запланированное мероприятие на 14.00 началось позже на 20 минут, в связи с тем, что все ожидали заместителя главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева.

Торжественное слово в начале встречи предоставили заместителю главы администрации, который всех присутствующих поздравил с Новым годом.

После этого перед керчанами выступили коллективы города