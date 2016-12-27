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В Керчи сгорел склад стройматериалов

В Керчи 26 декабря около 18.30 произошел пожар по улице Керченская ( в районе вещевого рынка). Загорелось нежилое помещение с брусом площадью около 300 метров. Пожар потушили сотрудники МЧС. Видео в редакцию Керчь.ФМ прислали читатели.

Служба новостей Керчь.ФМ

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