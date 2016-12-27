В Керчи 26 декабря около 18.30 произошел пожар по улице Керченская ( в районе вещевого рынка). Загорелось нежилое помещение с брусом площадью около 300 метров.
Пожар потушили сотрудники МЧС.
Видео в редакцию Керчь.ФМ прислали читатели.
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Подробный прогноз погоды в Керчи
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Сейчас в КерчиТемп. 2 °CВетер: 5 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1034,16 мм.рт.ст.
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день 27 декабряТемп. 3 °CВетер: 5 м/с (ЮЮЗ)Давл. 1031,82 мм.рт.ст.
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ночь 28 декабряТемп. 1 °CВетер: 5 м/с (ЗСЗ)Давл. 1028,08 мм.рт.ст.
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В Керчи 26 декабря около 18.30 произошел пожар по улице Керченская ( в районе вещевого рынка). Загорелось нежилое помещение с брусом площадью около 300 метров.
Пожар потушили сотрудники МЧС.
Видео в редакцию Керчь.ФМ прислали читатели.
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