В Керчи в Кооперативном переулке провалился асфальт. Дыра образовалась практически посредине проезжей части. Как рассказали очевидцы, сначала рабочие закрыли яму пластиковыми ограждениями, а сегодня, 27 декабря утром, их убрали. В результате, сегодня в эту «ловушку» попал автомобиль и провалился одним колесом в яму, - передает Керчь.ФМ.

Напомним, в начале декабря здесь сняли асфальт и сообщили, что проводится ямочный ремонт. После скандала, в Керчи сообщили, что это восстанавление дороги после ЖКХ. 13 декабря ремонт возобновили. на данный момент работы не ведутся на участке.