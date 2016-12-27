В Керчи жители улицы Николая Рыбакова в районе Митридатской лестницы уже больше недели вынуждены подходить к своим домам по «раскопкам», которые оставили после себя работники водоканала. Керчане обращались в редакцию с этой проблемой, но после публикации, по словам людей, никакой реакции так и не последовало.

При попытке взять комментарий от водоканала по данной улице, журналисту Керчь.ФМ целый день говорят, что «все на совещании». А тем временем,

«на исторической улице творится кошмар. По всей видимости, Новый год будем встречать в такой «красоте»», - жалуются керчане.

Напомним, водопроводная вода подмывает Митридатскую лестницу.