Общественная палата РФ до сих не создала в Крыму общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом РИА Крым сообщил председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе, - передает Керчь.ФМ.

По его словам, Крым не может сформировать ОНК из-за того, что, согласно действующему законодательству, кандидатов в комиссию могут выдвигать правозащитные организации, которые работают не менее пяти лет.

«Естественно, у нас никто не работает пять лет, потому что нашему региону только три года. И мы обратились к депутатам (Государственной Думы, избранным от Крыма, — ред.), чтобы они какое-то изменение в этот закон («Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» — ред.) приняли», — рассказал глава ОП Крыма.

Иоффе отметил, что о сложившейся ситуации проинформировал уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

Согласно федеральному закону «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», общественная наблюдательная комиссия — один из региональных общественных органов в России, задача которого состоит в контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Фото: РИА