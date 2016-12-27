Рост цен в Крыму не связан с дефицитом продуктов питания, причина — в алчности торговцев, заявил РИА Крым глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, - передает Керчь.ФМ.
По его словам, у общественной палаты нет механизмов повлиять на ценовую политику, но потребовать исполнения закона они вправе.
Напомним, 16 марта на рынках города сняли запрет на торговлю свининой. Цена на 1 кг свиного мяса колебалась от 300 до 360 рублей.
Напомним, обзор цен за 2 декабря
Также в Крыму продукты питания с начала года подорожали на 20%, а также прожиточный минимум в России увеличили на 17%.
В апреле стоимость фиксированного набора потребительских товаров в Крыму и Севастополе и услуг была самой низкой среди регионов РФ. Стоимость составляла 3302 рубля. Цены в Крыму самые высокие на юге России.
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