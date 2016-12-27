Рост цен в Крыму не связан с дефицитом продуктов питания, причина — в алчности торговцев, заявил РИА Крым глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, - передает Керчь.ФМ.

«Тут, на мой взгляд, повлиять можно только на алчность торговцев, желающих нажиться на другом человеке. К счастью, это не связано ни с дефицитом, ни с тем, что там переправа плохо работает», — сказал Иоффе.

По его словам, у общественной палаты нет механизмов повлиять на ценовую политику, но потребовать исполнения закона они вправе.

«Я считаю, что нужно жестко наказывать тех людей, которые необоснованно поднимают цены, особенно на продукты питания. Это обязательно нужно делать», — подчеркнул Иоффе.

Напомним, 16 марта на рынках города сняли запрет на торговлю свининой. Цена на 1 кг свиного мяса колебалась от 300 до 360 рублей.

Напомним, обзор цен за 2 декабря

обзор цен за 6 июня

обзор цен за 25 апреля

обзор цен за 16 марта.

обзор цен за 24 декабря

обзор цен за 10 декабря.

обзор цен за 1 декабря.

обзор цен за 9 ноября.

Обзор цен за 29 сентября.

Обзор цен в городах Крыма.

Также в Крыму продукты питания с начала года подорожали на 20%, а также прожиточный минимум в России увеличили на 17%.

В апреле стоимость фиксированного набора потребительских товаров в Крыму и Севастополе и услуг была самой низкой среди регионов РФ. Стоимость составляла 3302 рубля. Цены в Крыму самые высокие на юге России.