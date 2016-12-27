В Крыму, в связи с выходом южного циклона днем 29 декабря, сутки 30 декабря ожидаются сложные погодные условия. Как сообщает пресс-служба МЧС Керчи, в эти дни синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед, отложение мокрого снега, метель. На дорогах гололедица. Очень сильный северо-восточный ветер 25-30 м/с, - передает Керчь.ФМ.

Как сообщает «SINOPTIK», 29 и 30 декабря в Керчи будет идти дождь со снегом. Температура воздуха днем - +1.

Детальный прогноз погоды в Керчи

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