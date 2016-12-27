Исполняющий обязанности начальника государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым», являющегося заказчиком строительства трассы «Таврида», Игорь Кравченко подписал сегодня контракт на начало работ по строительству автоподходов к Крымскому мосту с представителями подрядчика – ЗАО «ВАД». Как сообщает Крыминформ, подписание контракта состоялось сегодня в Симферополе, - передает Керчь .ФМ.



«Исторический момент состоялся – подписание непосредственно контракта на строительство подходов к Крымскому мосту. То есть от самого моста до существующей трассы М-17 Феодосия – Керчь», – прокомментировал Кравченко.



Как сообщил агентству начальник строительного управления ЗАО «ВАД» в Крыму Андрей Лазорский, на подготовительном этапе будет задействовано 20 единиц техники: 10 – дорожно-строительной и 10 – самосвалов, которые уже прибыли в Крым.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что можно было бы провести референдум по названию моста в Крым, но в то же время отметил, что одно название уже прижилось — Керченский мост.

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