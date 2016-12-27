Производство продукции сельского хозяйства в Крыму с начала года выросло на 1,2%, а пищевой продукции – на 3%. Об этом Крыминформ в ходе совещания с участием главы Крыма Сергея Аксёнова сообщил начальник управления экономического развития и инвестиционной деятельности министерства сельского хозяйства республики Александр Грудкин, - передает Керчь.ФМ.

«За 11 месяцев текущего года рост производства продукции сельского хозяйства составил 1,2%, пищевой продукции – 3%. По валовому сбору основных сельскохозяйственных культур в 2016 году превышен уровень прошлого года», – сообщил Грудкин.

Он уточнил, что производство зерна в Крыму выросло на 1,7% до 1,33 млн тонн. При этом валовой сбор пшеницы увеличился на 3%, а подсолнечника на 39% до 158 тыс тонн.

Грудкин добавил, что сбор овощей вырос на 2,5% до 254 тыс тонн, а поголовье крупного рогатого скота увеличено на 5,2%, в том числе коров – на 5,9%. Производство молока в Крыму выросло на 2,1%. При этом рост производства молока зафиксирован только в Первомайском и Симферопольском районах, тогда как в остальных районах полуострова его производство сократилось.

По данным Крымской таможни, по итогам трёх кварталов этого года основными покупателями крымских товаров стали Китай, Украина и Индия.