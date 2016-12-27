В Керчи предприятие «Горсвет-Керчь» практически завершило работы по восстановлению освещения в поселке Маяк. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ

По его словам, более чем на 15 улицах установили 145 уличных светильников. Бригады предприятия протянули 6 км провода. Также установили 2 автоматизированных щита управления.



«Одна из проблем, с которыми многие годы сталкивались жители поселка, решена - улицы, где они живут, теперь в темное время суток освещены должным образом», - написал глава администрации.





Напомним, построить водовод в район Маяка пообещали в следующем году

Фото: соцсети