Единый платежный документ Крымского республиканского единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) должен включать не менее четырех операций для безубыточной работы предприятия. Об этом Крыминформу на встрече с главой Республики Крым заявила председатель Гокомитета по ценам и тарифам РК Нина Зотович, - передает Керчь.ФМ.

«По Единому расчетному центру мы проверили все затраты, учли предложенные нам договоры, которые предложили в состав затрат за одну квитанцию, мы нашли точку безубыточности – это не менее четырех операций в одной квитанции. В противном случае ЕИРЦ будет неэффективным, неприбыльным, рекомендации им выданы. После того, как начнут появляться квитанции, ЕИРЦ будем отслеживать», – отметила Зотович.

Напомним, жители крымских многоквартирных домов должны были 1 февраля получить квитанцию на оплату общедомовых нужд за январь. Однако теперь они их могут получить только в марте.

Фото: интернет.