С 1 января 2017г. началась кампания декларирования доходов, полученных физическими лицами в 2016г.

Об этом сообщает межрайонная инспекция ФНС России №7 по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

Декларирование доходов физических лиц связано с исполнением плательщиками налогов требований ст. 227-229 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Налоговым кодексом предоставить в налоговую инспекцию налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016год обязаны физические лица:

осуществляющие предпринимательскую деятельность и занимающиеся частной практикой;

получившие доходы, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц;

получившие доходы от сдачи жилья внаем (аренду) принадлежащего им имущества , доходы от продажи имущества;

получившие доходы в виде выигрышей, подарков;

получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.



Срок представления декларации по форме 3-НДФЛ для физических лиц, обязанных представить декларацию – не позднее 30 апреля 2017г.

Заполнить и представить налоговую декларацию могут физические лица, имеющие право на получение налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.

Декларация может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или его представителем, по почте, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (через Интернет).

Прием деклараций осуществляется в Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым по адресу: г.Керчь, ул. Борзенко, 40, секция №2 и №3, в Ленинском районе - по адресу: пгт.Ленино, ул. Дзержинского,7.

Режим работы налоговой инспекции: в понедельник и среду с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45, каждый вторник и четверг с продленным рабочим днем с 9-00 до 20-00, каждую вторую и четвертую субботу месяца с 10-00 до 15-00.



Консультации по вопросам уплаты налога на доходы физических лиц, а также заполнения декларации по форме 3-НДФЛ можно получить Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым в секции №1.



Кроме того, на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) на главной странице в разделе «Физические лица» можно ознакомиться с информацией, посвященной декларированию доходов.

Фото: интернет

