Крыму не грозит дефицит газа из-за похолоданий, а при резком увеличении потребления вопрос будет решаться в том числе за счет поставок из Кубани, сообщил РИА Крым глава Республики Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ.

Ранее генеральный директор предприятия «Крымгазсети» Сергей Тарасов сообщил, что продолжительная морозная погода, которая установилась на крымском полуострове с декабря, привела к резкому снижению давления в газотранспортной системе Ялты.

«Мы уже договорились, что если растет потребление, объективно надо понимать причины. Если оно обосновано, то надо увеличить запасы, пропускную способность и с учетом материковой трубы, если возросло потребление, этот дефицит компенсировать и ликвидировать, другого варианта нет», — сказал Аксенов во время совещания с главами муниципалитетов.

По его словам, на сегодня никаких проблем с балансом газа нет.

«Может быть, в самую холодную погоду, и то — небольшие напряжения, на промышленных предприятиях могли случаться, не более того», — подчеркнул глава Республики.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения компанией-строителем ряд предписаний со стороны Ростехнадзора. Однако, магистральный газопровод в Крым из Кубани еще не работает в штатном режиме. По магистральному газопроводу из Кубани в Крым уже поступило 20 млн кубометров газа