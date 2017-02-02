В Темрюкском районе рассматривается вопрос о возобновлении морской пассажирской линии «станица Тамань – город-герой Керчь». Маршрут ориентировочно будет проложен от причала яхт-клуба «Арго» в Тамани вдоль моста между Кубанью и Крымом к причалу в городе Керчи.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района, - передает Керчь.ФМ.

Вопрос организации туристического маршрута обсудила рабочая группа в составе главного специалиста управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Марины Хлыстуновой, главного специалиста отдела по экологическому контролю ФГБУ «АМП Азовского моря» Александра Голец, директора турфирмы «Экипаж» Татьяны Звоновой, генерального директора ООО «Судоходная компания «Боспор Шиппинг» Николая Чепеля, директора яхт-клуба «Арго» Юрия Полковникова.

Как отметил Николай Чепель, пассажирское сообщение между Таманью и Керчью на сегодняшний день – одно из самых ожидаемых и востребованных. Две тысячи человек – жителей не только станицы Тамани, но и других населенных пунктов – подписали письмо о необходимости возобновления данного маршрута.

Рабочая группа оценила состояние причалов в станице Тамани, поселках Приморском и Сенном. Планируется поставить на линию три судна вместимостью до 150 человек. Сообщение будет действовать с мая по октябрь, т.е. во время курортного сезона. Ожидается, что именно у туристов данный маршрут вызовет особый интерес.

Напомним, на грузовой линии Темрюк - Крым в 2015 уже запускали паром.

А пассажирское сообщение на этом же маршруте запускали в июне 2014 года. Немногим ранее, в апреле 2014 года жители Тамани и Темрюкского района "в штыки" восприняли просьбу собрать еды для крымчан. Тем не менее, тогда собрали 3 тонны продуктов для питания казаков-добровольцев в Керчи, а также 800 рублей.

Фото: пресс-служба