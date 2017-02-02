За 2016 год в консолидированный бюджет от налогоплательщиков поступило 3 477,9 млн. руб. Налогоплательщики Керчи перечислили в бюджет 2 709,3 млн руб, налогоплательщики Ленинского района – 768,6 млн. руб.

Об этом сообщил начальник Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым Подсекин В.Я., пишет пресс-служба ведомства – передает Керчь.ФМ.

Наибольшую долю в налоговых поступлениях в бюджет составили такие источники доходов, как налог на доходы физических лиц – 1 587,1 млн. руб. (или 46%), налог на добавленную стоимость – 957,8 млн. руб. (или 27,5%), налог на прибыль – 323,7 млн. руб. (или 9%), акцизы – 284,9 млн. руб. (или 8%), налоги, взимаемые в связи с применением специальных режимов налогообложения (упрощенная система, ЕНВД, ЕСХН, патентная система) – 174,0 млн. руб. (или 5%).

По сравнению с 2015 годом темп роста составляет 137%. Поступления в бюджет увеличились на 933,2 млн. руб.

«Напоминаем о необходимости своевременной уплаты налогов и сборов в бюджет, а также погашения имеющейся задолженности по налогам и сборам», - заключили в прес-служб

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