Керченский транспортный прокурор признал законным возбуждение в отношении бывшего начальника одного из керченских подразделений Крымской железной дороги уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Весной 2016 года, этот руководитель, приказал начальнику дистанции мастерских загрузить строительный инвентарь в служебный грузовой автомобиль и отвезти в принадлежащее его супруге помещение лодочного гаража.

Весь этот инвентарь бывший железнодорожник использовал при строительстве лодочного гаража, принадлежащего его жене, вплоть до 13.01.2017, пока инвентарь не обнаружили и не изъяли сотрудники полиции.

Таким образом, бывший руководитель причинил ущерб ФГУП «Крымская железная дорога» на сумму 14 315 рублей. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в Керченской транспортной прокуратуре.

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