В редакцию сайта Керчь.ФМ снова обратились постоянные читатель, которые рассказали, что в пер.Печенкиной канализация снова заливает улицу:

«Опять по пер. Печенкиной течет очередной поток канализации, вонь ужасная, а главное – дорога в переулке покрылась льдом, сегодня при мне упали два пенсионера, один из них получил ушиб ноги», - написали читатели.

Напомним, керчане жаловались, что по этой улице течет река из нечистот