Фотостудия «5 ОКОН» объявляет новый фотопроект для пар, семей и прекрасных дам.
На протяжении целого дня, 5 февраля, в нашей фотостудии будет проходить проект «Royal Queen».
В программе:
- фотосессии в совершенно новых тематических локациях,
- работа парикмахеров и визажистов,
- прокат вечерних платьев, детских нарядов, наборов «Мама+дочка».
Подарите себе волшебство! Почувствуйте себя королевой!
Вы можете выбрать удобный для себя вариант фотосессии:
Пакет "All Inclusive»:
- 30 минут съемки в локациях студии «5 ОКОН»,
- аренда роскошных платьев от студии "DOLCE DRESS"(мы не ограничиваем вас в количестве нарядов, вы можете сфотографироваться абсолютно во всех представленных платьях),
- макияж и прическа,
- все удачные снимки (их можно получить на следующий день после фотосессии),
- 10 профессионально обработанных фотографий с ретушью,
- видеоклип со съемочного процесса.
Стоимость: 4500 рублей.
Пакет: «Medium»:
- 30 минут съемки в локациях студии «5 ОКОН»,
- аренда роскошных платьев от студии "DOLCE DRESS"(мы не ограничиваем вас в количестве нарядов, вы можете сфотографироваться абсолютно во всех представленных платьях),
- все удачные снимки (их можно получить на следующий день после фотосессии),
- 10 профессионально обработанных фотографий с ретушью,
Стоимость: 3000 рублей.
Пакет « Minimum»:
- 20 минут съемки в локациях «5 ОКОН»,
- аренда роскошных платьев от студии "DOLCE DRESS"(мы не ограничиваем вас в количестве нарядов, вы можете сфотографироваться абсолютно во всех представленных платьях),
- все удачные снимки (их можно получить на следующий день после фотосессии),
- 5 профессионально обработанных фотографий с ретушью,
Стоимость: 1800 рублей.
Пакет «Аренда»:
- 1 час аренда фотофон студии «5 ОКОН».
- прокат роскошных платьев от "DOLCE DRESS",
Стоимость: 2000 рублей.
Запись по телефону: +7 978 833 95 66. Также мы всегда доступны в ВК - https://vk.com/5ok_on