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Фотостудия «5 ОКОН» объявляет новый фотопроект для пар, семей и прекрасных дам.



На протяжении целого дня, 5 февраля, в нашей фотостудии будет проходить проект «Royal Queen».



В программе:

- фотосессии в совершенно новых тематических локациях,

- работа парикмахеров и визажистов,

- прокат вечерних платьев, детских нарядов, наборов «Мама+дочка».



Подарите себе волшебство! Почувствуйте себя королевой!



Вы можете выбрать удобный для себя вариант фотосессии:



Пакет "All Inclusive»:

- 30 минут съемки в локациях студии «5 ОКОН»,

- аренда роскошных платьев от студии "DOLCE DRESS"(мы не ограничиваем вас в количестве нарядов, вы можете сфотографироваться абсолютно во всех представленных платьях),

- макияж и прическа,

- все удачные снимки (их можно получить на следующий день после фотосессии),

- 10 профессионально обработанных фотографий с ретушью,

- видеоклип со съемочного процесса.

Стоимость: 4500 рублей.



Пакет: «Medium»:

- 30 минут съемки в локациях студии «5 ОКОН»,

- аренда роскошных платьев от студии "DOLCE DRESS"(мы не ограничиваем вас в количестве нарядов, вы можете сфотографироваться абсолютно во всех представленных платьях),

- все удачные снимки (их можно получить на следующий день после фотосессии),

- 10 профессионально обработанных фотографий с ретушью,

Стоимость: 3000 рублей.



Пакет « Minimum»:

- 20 минут съемки в локациях «5 ОКОН»,

- аренда роскошных платьев от студии "DOLCE DRESS"(мы не ограничиваем вас в количестве нарядов, вы можете сфотографироваться абсолютно во всех представленных платьях),

- все удачные снимки (их можно получить на следующий день после фотосессии),

- 5 профессионально обработанных фотографий с ретушью,

Стоимость: 1800 рублей.



Пакет «Аренда»:

- 1 час аренда фотофон студии «5 ОКОН».

- прокат роскошных платьев от "DOLCE DRESS",

Стоимость: 2000 рублей.



Запись по телефону: +7 978 833 95 66. Также мы всегда доступны в ВК - https://vk.com/5ok_on