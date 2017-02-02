В редакцию сайта Керчь.ФМ продолжают поступать жалобы от постоянных читателей на водителей городских маршруток.

Одно письмо пришло сегодня, 2 февраля:

«Сегодня, приблизительно в 9.25, на остановке «Оптика», водитель белого 19 номер …, видя пенсионерку на остановке, проехал остановку, остановился для высадки пассажира и демонстративно закрыл дверь перед подбежавшей женщиной!», - написали керчане.

Также редакции написали еще одни жители, которые рассказали, что на остановке по ул. Ульяновых стояло около 7 человек и все преклонного возраста. Водитель маршрутки № 40 специально проехал остановку, на перекрестке высадил пассажиров и быстро уехал от пенсионеров, - отметили читатели.

Напомним, для бесплатного проезда в маршрутках пенсионеры должны предъявлять оригиналы документов. В Керчи водитель не выпускал из маршрутки пожилую керчанку (видео)

Фото: архив