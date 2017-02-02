В Республике Крым создан Экспертный совет по международно-правовым вопросам при Совете министров РК, который займется подготовкой юридического фундамента для международного оспаривания введенных против Крыма санкций, в том числе обоснования для возвращения скифского золота на полуостров. Об этом РИА Крым заявил руководитель Экспертного совета Александр Молохов, - передает Керчь.ФМ.
По его словам, в рамках совета будет создана постоянно действующая рабочая группа из числа юристов и специалистов по вопросам санкционного консультирования, которая будет плотно сотрудничать с правительством Республики, постоянным представительством Крыма при президенте России и федеральными структурами.
Кроме того, члены Экспертного совета будут готовить юридические рекомендации для Совета министров РК по данному кругу вопросов.
Напомним,в Амстердаме находятся экспонаты четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический». Среди экспонатов – артефакты из золота, церемониальный шлем и драгоценные камни. Возвращение коллекции голландская сторона приостановила в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации.
Долго вопрос о возврате скифского золота в Керчь не мог решиться.
Украина объявила в международный розыск «скифское золото», хранящееся в музее Амстердама. Однако, суд решил, что «Скифское золото» принадлежит Украине и его должны вернуть в Киев. Его собираются разместить в историческом музее Киева.
Позже крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине. Краткая жалоба была подана 16 января, а развернутый текст будет предоставлен позже. Рассмотрение апелляции Крыма по золоту скифов может занять год
Фото: интернет
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