В Республике Крым создан Экспертный совет по международно-правовым вопросам при Совете министров РК, который займется подготовкой юридического фундамента для международного оспаривания введенных против Крыма санкций, в том числе обоснования для возвращения скифского золота на полуостров. Об этом РИА Крым заявил руководитель Экспертного совета Александр Молохов, - передает Керчь.ФМ.

«Я очень рад, что мы создаем Экспертный совет по международно-правовым вопросам при Совете министров РК. Я думаю, что этот совет активизирует юридическую деятельность по судебной защите прав и законных интересов жителей крымского полуострова в контексте необходимости соблюдения Европейской конвенции об основных правах и свободах», – отметил Молохов.

По его словам, в рамках совета будет создана постоянно действующая рабочая группа из числа юристов и специалистов по вопросам санкционного консультирования, которая будет плотно сотрудничать с правительством Республики, постоянным представительством Крыма при президенте России и федеральными структурами.

«Мы предлагаем подготовить серьезное фундаментальное заключение о правомерности нахождения Крыма и Севастополя в составе Украинской ССР и Украины, а также рассмотреть вопрос с юридической точки зрения о правомерности вхождения Крыма и Севастополя уже в состав России. Мы предполагаем участие юристов, членов этого Экспертного совета в оспаривании решения окружного суда Амстердама по делу скифского золота, и по вопросам связанным с персональными и секторальными санкциями ЕС», – уточнил Молохов.

Кроме того, члены Экспертного совета будут готовить юридические рекомендации для Совета министров РК по данному кругу вопросов.

«Мы постараемся привлечь наиболее авторитетных людей в этой области в сфере международного публичного права, санкционного консультирования. Надеюсь, что работа этого совета будет плодотворной и конструктивной и она позволит изменить ситуацию к лучшему», – заключил юрист.

Напомним,в Амстердаме находятся экспонаты четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический». Среди экспонатов – артефакты из золота, церемониальный шлем и драгоценные камни. Возвращение коллекции голландская сторона приостановила в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации.

Долго вопрос о возврате скифского золота в Керчь не мог решиться.

Украина объявила в международный розыск «скифское золото», хранящееся в музее Амстердама. Однако, суд решил, что «Скифское золото» принадлежит Украине и его должны вернуть в Киев. Его собираются разместить в историческом музее Киева.

Позже крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине. Краткая жалоба была подана 16 января, а развернутый текст будет предоставлен позже. Рассмотрение апелляции Крыма по золоту скифов может занять год

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