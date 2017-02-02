В крымских магазинах, несмотря на запрет, продолжают продавать спиртосодержащую непищевую продукцию, сообщила РИА Крым глава Роспотребнадзора РК Наталья Пеньковская, - передает Керчь.ФМ.

По ее словам, с конца 2016 года на территории полуострова изъяли из оборота более 800 флаконов с запрещенным содержимым.

«Начиная с 27 декабря и по сегодняшний день было изъято из оборота и арестовано 835 флаконов разных продуктов: либо это лосьоны огуречные, пшеничные, какие-то пищевые добавки», — отметила Пеньковская.

Она подчеркнула, что флаконы арестованы до решения суда, после этого их утилизируют, а нарушители заплатят штраф. Пеньковская уточнила, что факты несанкционированной продажи запрещенной продукции помогают отслеживать правоохранители и неравнодушные крымчане.

«Эта продукция, как правило, не стоит на витрине. У нас есть неравнодушные граждане. Они приобретают эту продукцию, делают фотофиксацию и сразу информируют. В таких случаях органы МВД и наши специалисты выходят на данный объект и принимают соответствующие меры», — сказала она.

На сегодняшний день, по ее данным, специалисты ведомства совместно с МВД проверили 772 объекта.

«Даже факты выявления говорят о том, что рынок отреагировал четко. Это не значит, что выявлены все факты, надо реально понимать, что продажа из-под полы продолжается. Только при широком информационном поле, поступлении соответствующих сообщений можно эти факты выявлять», — сказала глава Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Напомним, в Крыму начали незаконно торговать аналогом «Боярышника»

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