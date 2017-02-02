Зимний ассортимент товара (куртки, пальто, трикотаж) - 40-50%.
Обувь производства Турции (верх натуральная кожа, внутренняя отделка натуральный мех, по 40 размер включительно) - 30%.
Демисезонная обувь - 20-30%.
Одежда для школы - 40-50%.
Летний ассортимент товара - 40-50%.
На остальной товар скидка 30%.
Спешите! Количество товара ограничено!
Мы будем рады Вас видеть в наших магазинах по адресу:
ул.К.Маркса, 25(магазин "Пуледро" Центральный) часы работы пн.-пт.,с 9-18, суб и вск. с 9-17 и
ул.Борзенко, 18 Б(бутик напротив налоговой инспекции) часы работы с 9-16 без выходных.
Срок действия с 1.02 по 28.02.2017