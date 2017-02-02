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На правах рекламы

В магазине «Пуледро» - скидки 30-50% на весь ассортимент товара!

Зимний ассортимент товара (куртки, пальто, трикотаж) - 40-50%. Обувь производства Турции (верх натуральная кожа, внутренняя отделка натуральный мех, по 40 размер включительно) - 30%. Демисезонная обувь - 20-30%. Одежда для школы - 40-50%. Летний ассортимент товара - 40-50%. На остальной товар скидка 30%. Спешите! Количество товара ограничено! Мы будем рады Вас видеть в наших магазинах по адресу: ул.К.Маркса, 25(магазин "Пуледро" Центральный) часы работы пн.-пт.,с 9-18, суб и вск. с 9-17 и ул.Борзенко, 18 Б(бутик напротив налоговой инспекции) часы работы с 9-16 без выходных. Срок действия с 1.02 по 28.02.2017

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