Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал ситуацию возвращения скифского золота в Россию малоприятной, но не исключил, что коллекция все же вернется в Крым. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.

«Шансы есть, так как еще будет апелляция. Ситуация малоприятная, потому что в Украине существует государственная собственность на предметы искусства, соответственно по международному праву вещи принадлежат Украине», — сказал Пиотровский журналистам.

Напомним,в Амстердаме находятся экспонаты четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический». Среди экспонатов – артефакты из золота, церемониальный шлем и драгоценные камни. Возвращение коллекции голландская сторона приостановила в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации.

Долго вопрос о возврате скифского золота в Керчь не мог решиться.

Украина объявила в международный розыск «скифское золото», хранящееся в музее Амстердама. Однако, суд решил, что «Скифское золото» принадлежит Украине и его должны вернуть в Киев. Его собираются разместить в историческом музее Киева.

Позже крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине. Краткая жалоба была подана 16 января, а развернутый текст будет предоставлен позже. Рассмотрение апелляции Крыма по золоту скифов может занять год. Также, в Крыму планируют привлечь юристов для возвращения скифского золота и оспаривания санкций

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