«Стройбаза на Пирогова 16» предлагает самые выгодные цены и условия для своих клиентов, поэтому большинство покупателей, обратившихся единожды, остаются постоянными клиентами на долгие годы.
Ведь, как все знают, - «ремонт невозможно закончить –его можно только прекратить!»)))
Наше преимущество – индивидуальная работа и внимание каждому покупателю! Удобство и выгоду нашим клиентам обеспечивает наличие собственного автотранспорта,погрузочной техники ,большого товарного запаса, удобное расположение в центре города.
Если Вам необходимо обеспечить бесперебойное, качественное снабжение строительства или ремонта – обращайтесь, мы всегда рады сотрудничеству!
Эксклюзивные ценники от “Стройбаза на Пирогова 16 ”:
- СУПЕРЦЕНА ! Плита OSB 9мм Белоруссия(1,25*2,5м) по 627 р
- ХИТ ПРОДАЖ ! Гипсокартон СТЕНОВОЙ по 327 р
- ЛИДЕР ПРОДАЖ !- Плитка керамическая БЕЛАЯ по 264 р
- ХИТ ПРОДАЖ ! – Клей для плитки 25кг по 166 р
- СУПЕРЦЕНА ! ЦЕМЕНТ ПЦ-500 25кг по 162 р
- СУПЕРЦЕНА ! Еврорубероид «СТЕКЛОИЗОЛ» по 672 р
... больше товаров на нашем сайте http://stroybaza16a.pulscen.ru/
«Стройбаза на Пирогова16» предлагает в наличии плитку бренда «Шахтинская плитка» :
1.Керамическую плитку по 273руб/кв.м.
2.Техногресс 30*30см от 347 руб./кв.м.
Кровельные рулонные наплавляемые материалы “Технониколь” Вы можете приобрести в “Стройбазе” по самым выгодным ценам в Крыму!
Попробуйте купить в розницу в г.Симферополь материал “Линокром ХКП-4,6” по цене 995 р за рул. Или материал “Бикроэласт ХКП-4,0” по цене 1024 р за рул. Таких цен Вы там не найдете !
Только “Стройбаза на Пирогова 16” подготовила Вам такое предложение !
Нужна доставка до Вашего дома? Доставим !
Нужны сертификаты на товар ? Предоставим !
Хотите скидку на большой объем ? Получите !
"СТРОЙБАЗА" на Пирогова 16 предлагает :
* Плиты OSB-3 Белоруссия 9мм,12мм,15мм,18мм и 22мм
* Фанера ФК и ФСФ
* Евровагонка,блок-хаус (сосна)
* Брус ,рейка строганные, мебельный щит
- ГИПСОКАРТОН «Knauf»
- профиль для гипсокартона
- Керамическая плитка от 264 руб/кв.м.
- Технический керамогранит от 347 руб/кв.м.
* Минвата «Isover» , «Ursa» (в рулонах и матах)
* Минвата базальтовая «Технониколь» 50мм и 100мм
* Пенопласт (0,5*1м,1м*1м) 20 , 30 ,40,50 и 100мм
* Пенополистирол «Пеноплекс» 20, 30, 40 и 50мм
СЕТКИ ОГРАЖДАЮЩИЕ:
* оцинкованные сетки сварные (высота 1м ,1,5м)
* Сетки-рабицы (высота 1,5м , 1,8м и 2м)
* Сетки-рабицы с ПВХ-покрытием (высота 1,5м)
* Пластиковые сетки (заборные и садовые)
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ::
* Профнастил оцинкованный и окрашенный
* Рулонные наплавляемые материалы «Технониколь» :
«Стеклоизол», «Бикроэласт», «Биполь», «Унифлекс», «Техноэласт»
* Битумная черепица
* Ондулин
* Шифер 8-ми волновой и плоский
* Мастики , праймера, битум
* Рубероид
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ :
* «Knauf»
* «Старатели»
* «Экомикс»
* ЦЕМЕНТ
* ПЕСОК (в мешках и навалом)
* ЩЕБЕНЬ(в мешках и навалом)
* ТЫРСА (в мешках и навалом)
* Кирпич огнеупорный ШБ-5
Доставка товара на Ваш объект от 300р !
НАШ АДРЕС : г.КЕРЧЬ ул.ПИРОГОВА 16а (желтые ворота) «СТРОЙБАЗА»
ТЕЛ. +7 989 -248-7545, ФАКС (06561) 6-11-36
ГРАФИК РАБОТЫ : С 08-00 ДО 17-00
ВЫХОДНОЙ - ВОСКРЕСЕНЬЕ.