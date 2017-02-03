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«Стройбаза на Пирогова 16» предлагает самые выгодные цены и условия для своих клиентов, поэтому большинство покупателей, обратившихся единожды, остаются постоянными клиентами на долгие годы.

Ведь, как все знают, - «ремонт невозможно закончить –его можно только прекратить!»)))

Наше преимущество – индивидуальная работа и внимание каждому покупателю! Удобство и выгоду нашим клиентам обеспечивает наличие собственного автотранспорта,погрузочной техники ,большого товарного запаса, удобное расположение в центре города.

Если Вам необходимо обеспечить бесперебойное, качественное снабжение строительства или ремонта – обращайтесь, мы всегда рады сотрудничеству!

Эксклюзивные ценники от “Стройбаза на Пирогова 16 ”:

СУПЕРЦЕНА ! Плита OSB 9мм Белоруссия(1,25*2,5м) по 627 р ХИТ ПРОДАЖ ! Гипсокартон СТЕНОВОЙ по 327 р ЛИДЕР ПРОДАЖ !- Плитка керамическая БЕЛАЯ по 264 р ХИТ ПРОДАЖ ! – Клей для плитки 25кг по 166 р СУПЕРЦЕНА ! ЦЕМЕНТ ПЦ-500 25кг по 162 р СУПЕРЦЕНА ! Еврорубероид «СТЕКЛОИЗОЛ» по 672 р

... больше товаров на нашем сайте http://stroybaza16a.pulscen.ru/

«Стройбаза на Пирогова16» предлагает в наличии плитку бренда «Шахтинская плитка» :

1.Керамическую плитку по 273руб/кв.м.

2.Техногресс 30*30см от 347 руб./кв.м.

Кровельные рулонные наплавляемые материалы “Технониколь” Вы можете приобрести в “Стройбазе” по самым выгодным ценам в Крыму!

Попробуйте купить в розницу в г.Симферополь материал “Линокром ХКП-4,6” по цене 995 р за рул. Или материал “Бикроэласт ХКП-4,0” по цене 1024 р за рул. Таких цен Вы там не найдете !

Только “Стройбаза на Пирогова 16” подготовила Вам такое предложение !

Нужна доставка до Вашего дома? Доставим !

Нужны сертификаты на товар ? Предоставим !

Хотите скидку на большой объем ? Получите !

"СТРОЙБАЗА" на Пирогова 16 предлагает :

* Плиты OSB-3 Белоруссия 9мм,12мм,15мм,18мм и 22мм

* Фанера ФК и ФСФ

* Евровагонка,блок-хаус (сосна)

* Брус ,рейка строганные, мебельный щит

ГИПСОКАРТОН « Knauf »

профиль для гипсокартона

Керамическая плитка от 264 руб/кв.м.

Технический керамогранит от 347 руб/кв.м.

* Минвата «Isover» , «Ursa» (в рулонах и матах)

* Минвата базальтовая «Технониколь» 50мм и 100мм

* Пенопласт (0,5*1м,1м*1м) 20 , 30 ,40,50 и 100мм

* Пенополистирол «Пеноплекс» 20, 30, 40 и 50мм

СЕТКИ ОГРАЖДАЮЩИЕ:

* оцинкованные сетки сварные (высота 1м ,1,5м)

* Сетки-рабицы (высота 1,5м , 1,8м и 2м)

* Сетки-рабицы с ПВХ-покрытием (высота 1,5м)

* Пластиковые сетки (заборные и садовые)

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ : :

* Профнастил оцинкованный и окрашенный

* Рулонные наплавляемые материалы «Технониколь» :

«Стеклоизол», «Бикроэласт», «Биполь», «Унифлекс», «Техноэласт»

* Битумная черепица

* Ондулин

* Шифер 8-ми волновой и плоский

* Мастики , праймера, битум

* Рубероид

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ :

* « Knauf »

* « Старатели »

* «Экомикс»

* ЦЕМЕНТ

* ПЕСОК (в мешках и навалом)

* ЩЕБЕНЬ (в мешках и навалом)

* ТЫРСА (в мешках и навалом)

* Кирпич огнеупорный ШБ-5

Доставка товара на Ваш объект от 300р !

НАШ АДРЕС : г.КЕРЧЬ ул.ПИРОГОВА 16а (желтые ворота) «СТРОЙБАЗА»

ТЕЛ. +7 989 -248-7545, ФАКС (06561) 6-11-36

ГРАФИК РАБОТЫ : С 08-00 ДО 17-00

ВЫХОДНОЙ - ВОСКРЕСЕНЬЕ.