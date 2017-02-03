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В редакцию сайта Керчь.ФМ наш постоянный читатель прислал фото автомобилей, которые паркуются в пешеходной зоне на ул. Ленина.
«Керчане и гости города продолжают пакостить и разрушают ул. Ленина, заезжая туда на своих автомобилях!», - отмечают читатели.
Напомним, в Керчи у здания УМВД установили светофор
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