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Керчане недовольны парковкой автомобилей на улице Ленина

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В редакцию сайта Керчь.ФМ наш постоянный читатель прислал фото автомобилей, которые паркуются в пешеходной зоне на ул. Ленина. «Керчане и гости города продолжают пакостить и разрушают ул. Ленина, заезжая туда на своих автомобилях!», - отмечают читатели. Напомним, в Керчи у здания УМВД установили светофор

Служба новостей Керчь.ФМ

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