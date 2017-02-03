Председатель горсовета Керчи Лариса Щербула посетила Керченский роддом. Главврач медучреждения Олег Тихолаз рассказал о том, что ежедневно коллектив, состоящий из почти 300 человек, трудится в нормальном рабочем графике.

Об этом председатель горсовета сообщил на своей странице в «Фэйсбук», - передает Керчь.ФМ.

Всего в роддоме 135 коек, в том числе 70 из них - женской консультации. В 2016-м году в керченском роддоме появилось на свет более 1250 малышей. Это меньше, чем в 2015-м (1400). Уменьшение связано что со сложными случаями, такими как отошедшие воды на ранней стадии, когда рожениц отправляют в перинатальный центр.

«По этому поводу Олег Юрьевич обратился за помощью ко мне. Необходимо посодействовать в разрешении вопроса медицинской транспортировки специализированным транспортом в Симферополь. Совместно с Общественным советом сделаем соответствующее обращение на министерство», - подчеркнула Щербула.

Также она отметила, что в роддоме есть план модернизации, рассчитанный на 3 года. По нему здесь работают, однако проблемным вопросом остается кровля, несмотря на то, что ремонтировалась уже неоднократно. Видеонаблюдение сделано во всех помещениях. По программе доступной среды также проводятся мероприятия: на это год запланировано обустройство пандусов.

Заменены все окна по программе Киотского протокола. Двери на металлопластиковые меняли уже за свой счет. Хотя основным источником дохода остается ОМС и платных услуг в роддоме мало.

«Есть также вопрос по поводу генератора на 100 кВт, отданного на ответственное хранение. Надо поставить его на баланс. В этом вопросе главврач рассчитывает на помощь города», - пишет председатель горсовета.

В декабре закуплен третий диагностический аппарат для скриннинга, который будет установлен здесь. В консультациях на Войкова и в Аршинцево такие уже имеются. Сейчас специалист заканчивает обучение и скоро услуга заработает.

«Вечная проблема, по словам Олега Тихолаза, с анестезиологами. В них роддом испытывает острую нехватку», - заключила Щербула.

Фото: соцсети