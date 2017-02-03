Первый круизный лайнер из Сочи зайдет в Ялтинский порт в начале мая 2017 года. Об этом сообщил Крыминформу депутат Государственной думы от Крыма Андрей Козенко, - передает Керчь.ФМ.

Ожидается, что круизное сообщение откроется по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Стамбул.

«Организацией круизного сообщения между Сочи и Крымом в курортный сезон 2017 года по поручению президента РФ занимается Росморпорт. В свою очередь Ялтинский торговый порт к началу курортного сезона подготовит береговую инфраструктуру для организации пассажирских перевозок: планируется ремонт причала №2, ремонт стенки оградительного мола, водолазные работы для обследования дна у причала, подготовка площадок для круизных автобусов и ремонтные работы в здании морвокзала», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, уже в ближайшие месяцы запланировано переместить пришедший в негодность портовый флот, чтобы освободить первый, второй и третий причалы.

«Эта груда по большей части металлолома, вид на которую открывается с набережной Ялты, стала символом упадка Крыма в украинский период. И мы планомерно уничтожаем всё, что напоминает об этом упадке, открывая для Крыма новые возможности и новые перспективы», – цитируют в пресс-службе слова Козенко.

По мнению депутата, круизное сообщение –

«это около тысячи туристов на каждом лайнере, это совершенно новая страница новой туристической истории Крыма».

Напомним, что Путин поручил с 2017 года организовать морское сообщение Сочи-Крым

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