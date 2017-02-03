Крымские водохранилища содержат достаточное количество воды, чтобы покрыть потребности республики в текущем году. Об этом Крыминформу сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль, - передает Керчь.ФМ.

«Объема воды в водохранилищах естественного стока с учетом притоков в весенний период будет достаточно до конца 2017 года», – сказал Вайль.

Он уточнил, что Армянское, Партизанское и Загорское водохранилища заполнены на 72%, Симферопольское – на 67%.

Напомним, крымчан уверяют, что запасов воды хватит на отопительный и курортный сезоны