Крымчане будут получать единое налоговое уведомление для уплаты разных видов налогов с 2018 года. Об этом в интервью Крыминформу заявил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачёв,- передает Керчь.ФМ.

«Если сейчас владелец транспортного средства получил уведомление, в котором вписана только машина, то в следующем году к этой машине ниже будет добавлен дом и земельный участок. То есть схема работы примерно следующая: если налогоплательщик имеет несколько объектов недвижимости, он всё равно получит одно уведомление. Конечно, работы прибавится, но я думаю, что будет хороший результат», – уточнил Наздрачёв.