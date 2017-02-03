На правах рекламы

В магазине «Гладиатор» в наличии полная линейка спортивного питания RLine®:

Сывороточный протеин WHEY от 720 р.

Многокомпонентный протеин TOTAL COMPLEX от 900 р.

Гейнер MASS от 450 р.

Гейнер MASS+Creatine от 970 р.

Гейнер TITAN Creatine от 360 р.

ВСАА от 530 р.

Creatine от 240 р.

Glutamine от 430 р.

Изотоники от 410 р.

Средство для суставов и связок Joint Flex – 700 р.

L-Carnitine от 800 р.

Omega-3 + Vitamin E – 600 р.

Шейкеры 400 мл. - 270 р., 600 мл. - 290 р.

Бутылка для воды 750 мл. – 200 р.

Разовые порции WHEY, MASS, ВСАА, ISO BCAA от 30 р.

(* все цены указаны без скидки, + скидка 10%)

Скидка 10%

на весь ассортимент до 8 марта

независимо от суммы и количества!!!

В наличии полный спектр спортивного питания: более 150 банок (пакетов) разного вида протеина, более 80 банок (пакетов) гейнера, более 150 банок ВСАА и Аминокислот, более 100 банок витаминов, более 80 банок L-карнитина, более 70 упаковок креатина, предтреники, изотоники, жиросжигатели, шейкеры и многое другое!!! Всего более 2 000 единиц товара!!!

Самые лучшие цены и выбор спортивного питания в Крыму!!!

Актуальное наличие и цены на продукцию смотрите в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/shop_gladiator или звоните в магазин по телефону +7 978 887 4286.

Каждый день ассортимент в группе пополняется!!!

Подписывайтесь на группу магазина «Гладиатор», чтобы всегда быть в курсе актуального наличия, акций, скидок и цен!

«Гладиатор» - магазин спортивного питания №1. Выбор профессионалов!!!

Мы ждем Вас в магазине «Гладиатор» ПН-ПТ с 10:00 до 17:30,

в субботу с 10:00 до 15:00

ул. М. Еременко, 9. (центральный вход стадиона им. 50-летия Октября).

https://vk.com/shop_gladiator

тел: +7 978 887 4286

Наши партнеры: