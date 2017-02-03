В магазине «Гладиатор» в наличии полная линейка спортивного питания RLine®:
Сывороточный протеин WHEY от 720 р.
Многокомпонентный протеин TOTAL COMPLEX от 900 р.
Гейнер MASS от 450 р.
Гейнер MASS+Creatine от 970 р.
Гейнер TITAN Creatine от 360 р.
ВСАА от 530 р.
Creatine от 240 р.
Glutamine от 430 р.
Изотоники от 410 р.
Средство для суставов и связок Joint Flex – 700 р.
L-Carnitine от 800 р.
Omega-3 + Vitamin E – 600 р.
Шейкеры 400 мл. - 270 р., 600 мл. - 290 р.
Бутылка для воды 750 мл. – 200 р.
Разовые порции WHEY, MASS, ВСАА, ISO BCAA от 30 р.
(* все цены указаны без скидки, + скидка 10%)
Скидка 10%
на весь ассортимент до 8 марта
независимо от суммы и количества!!!
В наличии полный спектр спортивного питания: более 150 банок (пакетов) разного вида протеина, более 80 банок (пакетов) гейнера, более 150 банок ВСАА и Аминокислот, более 100 банок витаминов, более 80 банок L-карнитина, более 70 упаковок креатина, предтреники, изотоники, жиросжигатели, шейкеры и многое другое!!! Всего более 2 000 единиц товара!!!
Самые лучшие цены и выбор спортивного питания в Крыму!!!
Актуальное наличие и цены на продукцию смотрите в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/shop_gladiator или звоните в магазин по телефону +7 978 887 4286.
Каждый день ассортимент в группе пополняется!!!
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«Гладиатор» - магазин спортивного питания №1. Выбор профессионалов!!!
Мы ждем Вас в магазине «Гладиатор» ПН-ПТ с 10:00 до 17:30,
в субботу с 10:00 до 15:00
ул. М. Еременко, 9. (центральный вход стадиона им. 50-летия Октября).
https://vk.com/shop_gladiator
тел: +7 978 887 4286
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