Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил Госкомводхозу республики создать рабочую группу для выяснения причин больших технологических потерь воды, 10 млн куб. м в год, при ее подаче в Керчь и Феодосию. Соответствующее поручение Аксёнов сделал в ходе рабочей встречи с председателем Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорем Вайлем. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

По словам Аксёнова, по статистике из 15 млн куб. м воды, поставляемых в Керчь и Феодосию, доходит только третья часть.

«Властями подаются данные о том, что реализуется только по 5 млн кубометров. Остальные 10 млн кубометров распределились следующим образом: 5 млн кубометров составляют потери в связи с тем, что трубы не менялись на протяжении длительного времени, а ещё 5 млн – это якобы технологические потери. С трудом понимаю, как могут быть технологические потери в таком объёме», – обозначил проблему Аксёнов.

Он также распорядился до понедельника утвердить состав рабочей группы, которая займётся выяснением причин водопотерь.

«По формированию рабочей группы: до понедельника необходимо утвердить состав, включить туда специалистов и посмотреть места, где потенциально возможны большие потери, оценить ситуацию. Необходимо выяснить, потери связаны с тем, что за этот период разрушено хозяйство, или имеет место неквалифицированная работа в силу каких-то других нюансов», – распорядился глава республики подытожил, что такие потери являются недопустимыми в условиях тотального дефицита воды на полуострове.

Напомним, крымчан уверяют, что запасов воды хватит на отопительный и курортный сезоны