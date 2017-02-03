Прокуратура г. Керчи провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, – передает Керчь.ФМ.

Установлены нарушения в виде ненадлежащего качества дорожного покрытия по улице Марата. В частности, целостность дорожного покрытия повреждена во многих местах, длина отдельных выбоин достигает 5 м, а ширина – 16 м, что значительно превышает установленные стандартами предельные размеры просадок, выбоин и иных повреждений.

«При этом дорога проходит вдоль детского сада, и ее ненадлежащее состояние создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, ежедневно следующих по ней в образовательное учреждение», - отметили в прокуратуре.

Ввиду нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, прокурор города направил исковое заявление в суд о понуждении администрации г. Керчи совершить определенные действия, а именно произвести ремонт дорожного покрытия.

Керченский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, обязав местные власти устранить нарушения целостности дорожного полотна. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой города.

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