Камшилов Олег Анатольевич назначен на должность прокурора Республики Крым на пятилетний срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ.
Президент РФ Владимир Путин подписал данный указ 2 февраля 2017 года.
Напомним, Госсовет РК согласовал назначение прокурором Крыма Олега Камшилова из Сибири. Бывший прокурор Поклонская в сентябре сообщила, что написала заявление об освобождении от занимаемой должности в связи с переходом на выборную должность.
Фото: пресс-служба
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