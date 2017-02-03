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Двигайтесь вперед и открывайте новые горизонты с нами!

Хотите привить ребенку любовь к активному отдыху? С продукцией Sky Track это просто! Ролики, самокаты, скейты – спортивные товары от известной британской компании отличаются превосходным качеством, эргономичностью конструкции и ярким дизайном, который непременно заинтересует Вашего кроху.

Немаловажно и то, что при разработке каждого элемента продукции учитываются все пожелания, предпочтения и потребности будущих клиентов, ведь именно это гарантирует маленьким владельцам исключительный комфорт. С магазином «Велик» Вы сможете ощутить преимущества спортивной продукции Скай Трек на собственном опыте – совсем скоро наш ассортимент пополнится лучшими товарами бренда!





Магазин «Велик» в Керчи: ул. Гайдара, 9