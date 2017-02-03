В Керчи прошло совещание по вопросу реорганизации МУПов. Об этом сообщает на своей странице в «Фэйсбук» председатель горсовета Керчи Лариса Щербула, - передает Керчь.ФМ.

Щербула подчеркнула, что руководство республики перед городом поставило задачу по оптимизации муниципальных предприятий Керчи. На основании анализа финансово-хозяйственной деятельности необходимо определить направление их дальнейшего развития, если некоторые из них не приносят городу прибыли, их необходимо объединить с близкими по отрасли.

«Профильные управления получили задание подготовить подробный отчет для главы администрации к завтрашнему дню. По итогам сводного анализа будем принимать окончательное решение», - заключила она.

Фото: соцсети