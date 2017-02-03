В Керчи по улице Свердлова, 84, из-за частых порывов на изношенном водопроводе вода мешала проходу людей. Несколько месяцев водоканал не мог решить эту проблему, из-за отсутствия трубы нужного диаметра

Об этом на своей странице в «Фэйсбук» сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ.

Он отметил, что 3 февраля на этом участке работы на завершающем этапе. Произведена замена 2 метров трубы диаметром 300 мм.

«Поручил коммунальщикам сразу же, как водоканал закончит свои работы, приступить к восстановлению тротуарной дорожки», - подчеркнул он.

Также, на улице Буденного, 7, бригада керченского филиала «Крымтеплокоммунэнерго» завершает работы на месте порыва теплотрассы. Аварийный участок трубы заменили еще 2 февраля. В этот же день до обеда два дома, оставшихся без тепла, были подключены к теплоснабжению.

Фото: соцсети