В настоящее время судоремонтная программа на заводе представлена заказом на ремонт морской баржи-площадки М-70 (длина – 85,7 м, ширина – 16,5 м), ремонтом самоходного плавкрана «Барбарос-3» (водоизмещение – 3684 т, длина – 65,36 м, ширина – 26,04 м), и ремонтом буксира МБ-1216.

Об этом сообщает пресс-служба судостроительного завода «Залив», - передает Керчь.ФМ.

На «Заливе» отметили, что ремонтные работы по барже представлены небольшим объемом – очисткой и окраской корпуса, а ремонт плавкрана «Барбарос-3» и буксира - значительный.

«По данным строителей по судоремонту, на плавкране выполняется доковый ремонт на «класс», предполагающий полный спектр судоремонтных работ. По графику работ на заказе уже проведены работы по ремонту арматуры и трубопроводов пожарной магистрали, ремонт сточного трубопровода и арматуры обмыва якорей, ремонт вспомогательного дизель-генератора и рулевых колонок, замена верхней палубы, очистка и окраска корпуса и пр.», - отмечают в пресс-службе.

Начавшийся еще в конце прошлого года и запланированный почти на два месяца, ремонт хотят завершить к середине февраля. Параллельно специалисты завода, занятые на судоремонтных работах, уже приступили к выполнению работ на буксире МБ-1216, где ведется разборка механизмов и их дефектация.

«Всего, в течение 2016 года заводом «Залив» было выполнено 20 судоремонтных заказов, среди которых были и стратегически важные, такие как паромы, обслуживающие Керченскую переправу, и ставшие уже рядовыми для предприятия ремонты коммерческого флота», - заключили в «Заливе».

Фото: пресс-служба