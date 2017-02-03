В настоящее время судоремонтная программа на заводе представлена заказом на ремонт морской баржи-площадки М-70 (длина – 85,7 м, ширина – 16,5 м), ремонтом самоходного плавкрана «Барбарос-3» (водоизмещение – 3684 т, длина – 65,36 м, ширина – 26,04 м), и ремонтом буксира МБ-1216.
Об этом сообщает пресс-служба судостроительного завода «Залив», - передает Керчь.ФМ.
На «Заливе» отметили, что ремонтные работы по барже представлены небольшим объемом – очисткой и окраской корпуса, а ремонт плавкрана «Барбарос-3» и буксира - значительный.
Начавшийся еще в конце прошлого года и запланированный почти на два месяца, ремонт хотят завершить к середине февраля. Параллельно специалисты завода, занятые на судоремонтных работах, уже приступили к выполнению работ на буксире МБ-1216, где ведется разборка механизмов и их дефектация.
Фото: пресс-служба
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