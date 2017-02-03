В Керчи начали работать пункты обогрева, которые определены для транзитных пассажиров и людей, попавших в трудную дорожную ситуацию из-за сложных погодных условий. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

Пункты расположены:

- зал ожидания паромной переправы (круглосуточно);

- зал ожидания железнодорожного вокзала «Керчь» (круглосуточно);

- зал ожидания автовокзала (круглосуточно).

Также есть пункты обогрева для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию по различным причинам, по адресам:

- ул. Сморжевского, д. 1 (в дневное время суток);

- ул. Кирова, д. 5, каб. 255 (в дневное время суток).

Журналист Керчь.ФМ посетил один из таких пунктов, который находится на Кирова, 5. Как оказалось данный пункт обогрева со слов социального работника функционирует с ноября месяца 2016 года, но об этом администрация сообщила только сейчас. За весь этот промежуток времени соцработники приняли 21 человека нуждающегося в помощи. Однако, в данном кабинете могут только напоить горячим чаем и угостить печеньем. Также они предоставляют теплые вещи нуждающимся.

Соцработник сообщила, что они ходят по улице и ищут людей, которым необходима помощь.

Напомним, при непогоде МЧС готово развернуть в Крыму пункты обогрева