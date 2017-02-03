В Керчи 7 февраля, депутаты Государственного Совета Республики Крым проведут приемы граждан по шести адресам. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили в пресс-службе администрации.
Прием будет проходить с 13.00 до 14.00 по таким адресам:
- ул. Кирова, 17, каб.102 (Здание Керченского городского совета);
- ул. Гагарина, 1 (Приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
- ул. Войкова, 30 (Школа искусств им. Р. Сердюка);
- ул. Свердлова, 6 (Культурный центр им. Ю.Богатикова);
- ул. Орджоникидзе, 88 (ДК «Корабел»);
- ул. Кирова, 89 (Керченский городской центр детского и юношеского
творчества).
Фото: интернет