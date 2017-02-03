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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи проведут прием депутаты госсовета Крыма

В Керчи 7 февраля, депутаты Государственного Совета Республики Крым проведут приемы граждан по шести адресам. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили в пресс-службе администрации. Прием будет проходить с 13.00 до 14.00 по таким адресам: - ул. Кирова, 17, каб.102 (Здание Керченского городского совета); - ул. Гагарина, 1 (Приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»); - ул. Войкова, 30 (Школа искусств им. Р. Сердюка); - ул. Свердлова, 6 (Культурный центр им. Ю.Богатикова); - ул. Орджоникидзе, 88 (ДК «Корабел»); - ул. Кирова, 89 (Керченский городской центр детского и юношеского творчества). Фото: интернет

Служба новостей Керчь.ФМ

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