На аппаратном совещании начальники управлений и отделов, городских служб отчитались о выполнении поручений.
Ко вторнику, 7 февраля, в районе Цементной Слободки неподалеку от вахтового городка мостостроителей предприятие «Горсвет-Керчь» установит новые светильники для подключения уличного освещения.
Об этом на своей странице в «Фэйсбук» сообщил глава администрации Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ.
Начальник финансового управления Галина Плужникова акцентировала внимание ГРБС на освоение бюджетных средств. По итогам за 2016 год Керчь заняла третье место, перевыполнив доходную часть на 46% и исполнив расходную часть на 97%. Учитывая такой результат, расслабляться не стоит. Вопрос освоения бюджетных средств находится на контроле Министерства финансов РК.
По словам Галины Плужниковой, январский показатель по расходной части бюджета ниже установленных 8,3 % и составляет 6% по отношению к годовому плану.
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