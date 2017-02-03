На аппаратном совещании начальники управлений и отделов, городских служб отчитались о выполнении поручений.

Ко вторнику, 7 февраля, в районе Цементной Слободки неподалеку от вахтового городка мостостроителей предприятие «Горсвет-Керчь» установит новые светильники для подключения уличного освещения.

Об этом на своей странице в «Фэйсбук» сообщил глава администрации Владимир Подлипенцев, - передает Керчь.ФМ.

Начальник финансового управления Галина Плужникова акцентировала внимание ГРБС на освоение бюджетных средств. По итогам за 2016 год Керчь заняла третье место, перевыполнив доходную часть на 46% и исполнив расходную часть на 97%. Учитывая такой результат, расслабляться не стоит. Вопрос освоения бюджетных средств находится на контроле Министерства финансов РК.

По словам Галины Плужниковой, январский показатель по расходной части бюджета ниже установленных 8,3 % и составляет 6% по отношению к годовому плану.

«Еще раз призвал управления и отделы своевременно готовить документацию, технические задания и выходить на торги, чтобы не откладывать работы на конец года, а производить их вовремя. Ведь от этого, в первую очередь, зависит комфорт и благополучие жителей города», - заключил Подлипенцев.