В Керчи при вывозе мусора специальные автомобили рассыпают его. Об этом редакции сайта Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель Евгений. Мусор разносится по жилым дворам.

«Хочу обратить ваше внимание на такую проблему в городе, как вывоз мусора спец.автомобилями. Машина приходит с полным кузовом, не оборудованная, при погрузке мусор высыпается из контейнеров, все это растаскивают бездомные животные, и разносит ветер.

Насколько я знаю, услуга не дешевая и платим мы приличные деньги за этот сервис. У меня один вопрос, как с этим бороться?», - написал керчанин.