Недоукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в Республике Крым составляет около 30%. Об этом РИА Крым рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин, - передает Керчь.ФМ.

«Мы испытываем потребность в кадрах: как во врачах и фельдшерах, так и в младших медработниках. Из трех с половиной тысяч штатных единиц у нас укомплектовано чуть более двух с половиной тысяч. То есть нам не хватает около тысячи медработников. Мы ждем у нас специалистов, как из Крыма, так и из других регионов РФ», – отметил глава учреждения.

По его словам, на сегодняшний день в структуре скорой медицинской помощи в Крыму трудится порядка 300 врачей, более 1100 фельдшеров, 290 средних медработников и более 700 водителей.

«По каждой категории имеется определенный процент некомплекта», – подчеркнул Астанкин.

В свою очередь оснащенность бригад «скорой помощи» медикаментами, по его словам, составляет 97%. Количественный состав и состояние автопарка учреждения также соответствуют установленным нормативам.

«Только в 2016 году мы получили 57 автомобилей, 13 из которых мы закупили за счет бюджета РК. В целом парк автомобильной техники соответствует установленному нормативу. Ежедневно у нас выходят на смену 290 технически исправных автомобилей», – уточнил директор центра.