Туристический сезон в Крыму можно считать открытым, поскольку уже несколько мест размещения Алушты с 1 февраля начали прием отдыхающих. Об этом сообщают Новости Крыма, - передает Керчь.ФМ

Такая информация прозвучала на совещании в городской администрации Алушты, которое провел вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин.

«Для меня это стало открытием, я все-таки считал, что туристический сезон открывается с 20 апреля. Особенно, когда выходные выпадают, например, на 27, 28, 29 апреля и 1 мая. А открытие сезона в начале февраля… Конечно, можно только порадоваться за коллег из туриндустрии», — прокомментировал эту информацию журналистам Нахлупин.

Единственное, по его словам, хотелось бы, чтобы были готовы к такому раннему старту туристического сезона не только средства размещения, но и сопутствующая инфраструктура:

«Чтобы покидая территорию наших санаториев, отдыхающие и гости были уверены, что все готовы начинать туристический сезон 1 февраля».