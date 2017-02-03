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Кафе "Вкус Жизни" представляет уникальный вариант Вашей ПЯТНИЦЫ: вечер со звездой в КАРАОКЕ.

Под руководством талантливого певца и участника телевизионных вокальных шоу

("Х-фактор" и "Новая Зевзда"), Игоря Дишкантюка, мы предлагаем провести Ваш вечер незабываемо и максимально ярко. Вокалист не только подарит Вам исполнение любимых хитов, но и зарядит творческой энергетикой. Никто не сможет отказать себе взять в руки микрофон! Скажем нет скованности и стеснению!



Пятница со Вкусом - это зажигательная караоке-вечеринка по всем правилам:-текст песен проецируется на большой экран;

-качественное звучание;

-большой выбор песен на любой вкус;

-караоке-батлы среди участников;

-призы от заведения.



Поющие сердца должны быть услышаны! Приглашаем Вас и Ваших близких.

Вход СВОБОДНЫЙ, предварительная бронь столика приветствуется.

Начало в 20:00.

Jazzовые вечера с Дарьей Перистой

Существует мнение, что в сопровождении живой музыки любая трапеза становится незабываемой, а вечер приобретает некий шарм. Субботний ужин под бархатный вокал нашей вокалистки, несомненно, запомниться яркими эмоциями и расслабляющей тональностью.

Вход свободный. Старт в 19:00.

Воскресные конкурсно-развлекательные программы для детей

Каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12:00 до 14:00 совместно с агентством по проведению праздников "Винни Пух" в кафе "Вкус Жизни" по расписанию развлекательная программа в компании озорных мультгероев. Мальчишек и девчонок ждет увлекательное путешествие в мир игор, танцев, конкурсов, загадок, разукрашек и прочих развлечений. Для детворы веселые аниматоры запустят салют из мыльных пузырей. Каждому маленькому гостю будет вручен воздушный шар, а по желанию можно нарисовать забавную мордашку благодаря аквагриму.

Целых 2 часа беззаботного, интересного и развивающего времяпрепровождения в компании профессионалов.

Мы считаем, что данная программа будет интересна детворе от 3-х до 6-ти.

Стоимость входного билета: 350 р.

Тематика анимации на февраль:

05.02 - Маршал и Скай (м/ф "Щенячий Патруль")

12.02 - Микки и Мини Маус (м/ф "Микки Маус")

19.02 - Поли и Эмбер (м/ф "Робокары")

26.02 - Клодин Вульф и Дракулаура (м/ф "Школа Монстерхай")

Доверьте нам своего ребенка, и мы подарим ему улыбку!



Мы находимся по адресу: ул. Айвазовского, 7 (на городской набережной, у колеса обозрения).

Уточнить все возникшие вопросы и забронировать столик можно по телефону:

+7 978 816 888 7 или +7 978 83 59 444

График работы: ежедневно с 11:00 до 23:00.

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